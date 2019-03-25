Футбол
Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»РИА Новости 06:30
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в общую группу футболистов "красно-белых", но пока тренируется с ограничениями, сообщается на сайте столичной команды. Ещенко в начале декабря перенес операцию на крестообразных связках.
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Общество
В Московском регионе прошла первая гроза
Обновлено в 04:39
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве во время суда скончался мужчина
Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:47
Транспорт
Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты
Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте
Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Политика
Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Общество
В Москве построили и реконструировали 110 медучреждений
В Москве с 2010 года построено и реконструировано 110 различных объектов здравоохранения, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 02:08
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Политика
Еврокомиссия завершила подготовку к «жесткому» Brexit
Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
Обновлено в 07:40
Экономика
Проект Московского транспортного узла вызвал нарекания Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных в ходе заключения и выполнения контрактов на строительство инфраструктуры Московского транспортного узла (МТУ) в период 2012—2018 годов.
Обновлено в 05:16
Кино
Фильм «Балканский рубеж» стал лидером российского проката
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине
Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено в 06:39
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Турция может разрешить россиянам приезжать без загранпаспортов
Россияне могут получить возможность приезжать в Турцию по внутренним паспортам, без использования заграничных, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 06:41
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит — Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, — заявил он.
Обновлено в 07:48
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Транспорт
Около 100 рейсов Alitalia отменены в Италии из-за забастовки
По данным информационного агентства ANSA, авиакомпания рекомендует пассажирам перебронировать время вылета.
Обновлено в 05:05
Экономика
Минфин предложил ограничить переводы организаторам онлайн-казино
Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
Обновлено в 06:28
Футбол
Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране
Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
Обновлено в 06:25