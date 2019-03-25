Футбол

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»РИА Новости 06:30

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в общую группу футболистов "красно-белых", но пока тренируется с ограничениями, сообщается на сайте столичной команды. Ещенко в начале декабря перенес операцию на крестообразных связках.
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Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»

Soccer.ru07:08

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Матч ТВ07:03

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Sportbox.RU07:03

Ещенко тренировался в общей группе с ограничениями

Советский спорт06:57

«Спартак» допустил Ещенко к тренировкам в общей группе и забрал Солтмурада Бакаева из «Спартака-2»

Sport24.ru06:30

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»

РИА Новости06:30

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Спорт-Экспресс06:25
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Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
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Происшествия

В Москве во время суда скончался мужчина

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Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты

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Обновлено вчера в 07:05
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Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

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Обновлено вчера в 08:39
Экономика

Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте

Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
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Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Общество

В Москве построили и реконструировали 110 медучреждений

В Москве с 2010 года построено и реконструировано 110 различных объектов здравоохранения, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 02:08
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Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
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Добавляется, что в случае реализации «жесткого» сценария Великобритания станет третьей страной, которая выйдет из Евросоюза без переходных механизмов, которые предусматриваются соглашением.
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Политика

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Проект Московского транспортного узла вызвал нарекания Генпрокуратуры

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Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
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Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
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В Югорске детское питание хранили в морге

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Политика

Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании

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Турция может разрешить россиянам приезжать без загранпаспортов

Россияне могут получить возможность приезжать в Турцию по внутренним паспортам, без использования заграничных, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит — Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратуру — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, — заявил он.
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В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
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Спортсмен скончался во время лыжной гонки в Самарской области

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Около 100 рейсов Alitalia отменены в Италии из-за забастовки

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Минфин предложил ограничить возможность переводов от физических лиц организаторам онлайн-казино, а также лотерей в интернете.
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Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан # ПерерывНаСборные pic.twitter.com / mQqG2dT7DT — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 25 марта 2019 г. У сборной Ирана, дошедшей в январе до полуфинала Кубка Азии, проиграв Японии (0:3), в марте матчей запланировано не было.
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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