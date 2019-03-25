Футбол

Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»Soccer.ru 07:08

Сегодня утром футболисты "Спартака" продолжили подготовку к матчу против "Ахмата" в рамках 21-го тура РПЛ. Защитник команды Андрей Ещенко занимался в общей группе, но с ограничениями.
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Ещенко вернулся в общую группу «Спартака». Он восстановился после разрыва крестов за 3,5 месяца

Sport24.ru09:00

«Спартак» допустил Ещенко к тренировкам в общей группе

Газета.Ru07:52

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Спорт-Экспресс06:25

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Матч ТВ07:03

Ещенко тренировался в общей группе с ограничениями

Советский спорт06:57

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»

РИА Новости06:30

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Sportbox.RU07:03
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Технологии

В погребальной камере в Норвегии нашли корабль викингов

Корабль был найден с помощью георадара на равнине в заповеднике Борре - крупнейшем собрании королевских захоронений в Северной Европе, где находятся 28 курганов, датируемых 600 - 900 годами н.э. Данные прибора показали, что под землей судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт.
Обновлено в 08:58
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") в части времени полетов до запасных аэродромов, перевозчик продолжит выполнять полеты с учетом этого ограничения, сообщило ведомство.
Обновлено в 09:23
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол

Кубок наций по киберфутболу – уже в апреле. Что ждет Россию?

Игры будут проходить 13 и 14 апреля в формате "1 на 1" и "2 на 2". Изначально планировалось, что на турнире выступят 16 сборных, но из-за большого интереса к мероприятию количество участников было увеличено до 20.
Обновлено в 09:15
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Экономика

Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

«МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.
Обновлено в 04:11
Политика

В СБУ подтвердили сотрудничество с разоблачителем Прозоровым

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров, ранее выступивший с рядом разоблачительных заявлений, действительно был сотрудником этого ведомства, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом

Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Москве во время суда скончался мужчина

Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:47
Футбол

Сборная Франции сыграет с исландцами в особенной форме

Сборная Франции проведёт отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года с командой Исландии в особенной форме.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 05:52
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного медицинского трамвая

Обновлено в 08:55
Общество

ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора

Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Транспорт

Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы

Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов, сообщил на своей странице в Twitter глава Якутии Айсен Николаев.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

В Госдуме назвали слова Порошенко о «смертоносном оружии» агонией

Ранее Порошенко сообщил, что украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".
Обновлено в 03:48
Политика

Мэй заговорила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку, если парламент одобрит предложенную ее кабинетом сделку по выходу страны из Евросоюза.
Обновлено в 06:11
Футбол

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России

Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.
Обновлено в 09:08
Энергетика

Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами

Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 07:06
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Авто

Объявлены цены на обновленный Mazda CX-9

Обновленный CX-9 получил расширенный список доступного оборудования, который теперь включает семидюймовый дисплей в комбинации приборов, вентиляцию передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Технологии

В Канаде организуются экспедиции на «Титаник»

От участников экспедиции требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Кино

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 08:22
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Андрей Ещенко
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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