Футбол

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы коленаБомбардир.ру 12:58

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
«Спартак» опубликовал результаты обследования защитника Андрея Ещенко. Игрок получил травму в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Футболист получил травму капсулы левого коленного сустава. Он пропустит около двух недель.
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