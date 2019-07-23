Футбол

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмыSportbox.RU 12:12

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного во время матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram.
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