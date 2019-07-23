Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного во время матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram.

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

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