Футбол

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмыSportbox.RU 12:12

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного во время матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Защитник «Спартака» Ещенко пропустит около 2 недель

Sport24.ru12:04

Защитник «Спартака» Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Sports.ru12:15

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Sportbox.RU12:12

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Матч ТВ12:12

Ещенко пропустит 2 недели из-за трамвы

Спорт-Экспресс12:39

Стало известно, когда защитник «Спартака» Ещенко вернется на поле

Нева Спортвчера в 12:08

Ещенко вернется в строй через 2-3 недели

Soccer.ruвчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Обновлено в 10:59
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Политика

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Политика

Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Технологии

При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров

Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
Политика

СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях

Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Политика

МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время

Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

Обновлено в 09:30
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Спорт

Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

Обновлено в 12:42
Политика

Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Политика

Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Политика

Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Обновлено в 07:17
Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «дачной амнистии»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, сообщается на сайте нижней палаты.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Музыка

На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя

Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Кино

Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии

Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Авто

Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью

Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
ещё по теме
Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное