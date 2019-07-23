Футбол
Ещенко пропустит около двух недельСоветский спорт вчера в 15:35
Как сообщили в клубе, защитник повредил капсулу левого коленного сустава и пропустит около двух недель.
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Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Обновлено вчера в 17:17
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Самосвал с щебнем опрокинулся на ТТК
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Мэра Киева Кличко вызвали на допрос
Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Футбол
«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»
Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Почти 40 тыс. жителей потребовали ввести режим ЧС в Сибири
Авторы потребовали ввести режим ЧС на всей территории Сибири.
Обновлено вчера в 22:25
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Как и ожидалось, сегодня Honor представили смартфоны среднего уровня Honor 9X и 9X Pro, которые стали первыми моделями бренда с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье
В Пензе онкодиспансер заплатит за неверный диагноз «рак IV стадии»
Врачи нашли метастазы в костях и 25 июня поставили неутешительный диагноз «рак четвертой стадии».
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 11:43
Космос
Робот «Федор» доставлен на Байконур
Обновлено вчера в 05:05