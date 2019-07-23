Футбол
Ещенко пропустит около двух недельСоветский спорт 15:35
Как сообщили в клубе, защитник повредил капсулу левого коленного сустава и пропустит около двух недель.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено в 10:59
Футбол
Черник покинул «Нанси» и вернулся в БАТЭ
Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ!https://t.co/pOyubcFF58 pic.twitter.com/Mq3z68Gris — FC BATE Borisov (@FCBATE) July 23, 2019 31-летний Сергей Черник - двукратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка страны, дважды побеждал в Суперкубке Белоруссии.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Маккаби»
24-летний полузащитник израильского "Маккаби" Дор Перец попал под трансферный прицел столичного "Локомотива", - утверждает во вторник "СЭ".
Обновлено в 16:58
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед россиянами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России.
Обновлено в 17:07
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Футбол
Швец продлил контракт с «Ахматом»
Обновлено в 13:45
Политика
Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду
Обновлено в 17:36
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Кино
Тарантино признался в желании обзавестись детьми
После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.
Обновлено в 15:53
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Источник рассказал о трех новых iPhone 2019 года
Обновлено в 17:16
Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку
12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.
Обновлено в 17:24
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Экономика
Суд ликвидировал банк «Взаимодействие»
Суд ликвидирует банк "Взаимодействие" Помимо этого, на балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно в виде нежилой недвижимости.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Общество
Дачная амнистия продлена до марта 2021 года
Изначально "дачную амнистию" планировалось продлить до 1 марта 2022 года, но ко второму чтению была предложена поправка об ограничении срока действия закона.
Обновлено в 09:00
Музыка
Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 16:23
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 08:26