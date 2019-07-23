Футбол

Ещенко пропустит около двух недельСоветский спорт 15:35

Как сообщили в клубе, защитник повредил капсулу левого коленного сустава и пропустит около двух недель.
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Защитник «Спартака» Ещенко пропустит около 2 недель

Sport24.ru12:04

Защитник «Спартака» Ещенко пропустит две-три недели

Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:06

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Sportbox.RU12:12

Ещенко пропустит 2 недели из-за трамвы

Спорт-Экспресс12:39

Стало известно, когда защитник «Спартака» Ещенко вернется на поле

Нева Спортвчера в 12:08

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Матч ТВ12:12

Ещенко вернется в строй через 2-3 недели

Soccer.ruвчера в 11:09
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

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Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено в 10:59
Футбол

Черник покинул «Нанси» и вернулся в БАТЭ

Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ!https://t.co/pOyubcFF58 pic.twitter.com/Mq3z68Gris — FC BATE Borisov (@FCBATE) July 23, 2019 31-летний Сергей Черник - двукратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка страны, дважды побеждал в Суперкубке Белоруссии.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

Обновлено в 16:43
Футбол

«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Маккаби»

24-летний полузащитник израильского "Маккаби" Дор Перец попал под трансферный прицел столичного "Локомотива", - утверждает во вторник "СЭ".
Обновлено в 16:58
Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед россиянами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России.
Обновлено в 17:07
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Футбол

Швец продлил контракт с «Ахматом»

Обновлено в 13:45
Политика

Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду

Обновлено в 17:36
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Кино

Тарантино признался в желании обзавестись детьми

После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.
Обновлено в 15:53
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Гаджеты

Источник рассказал о трех новых iPhone 2019 года

Обновлено в 17:16
Футбол

Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»

По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку

12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.
Обновлено в 17:24
Экономика

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Экономика

Суд ликвидировал банк «Взаимодействие»

Суд ликвидирует банк "Взаимодействие" Помимо этого, на балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно в виде нежилой недвижимости.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания

В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Общество

Дачная амнистия продлена до марта 2021 года

Изначально "дачную амнистию" планировалось продлить до 1 марта 2022 года, но ко второму чтению была предложена поправка об ограничении срока действия закона.
Обновлено в 09:00
Музыка

Лоза раскритиковал исполнение Metallica песни «Группа крови»

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Гацкан перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 08:26
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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