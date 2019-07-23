Как сообщили в клубе, защитник повредил капсулу левого коленного сустава и пропустит около двух недель.

Ещенко пропустит около двух недель

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