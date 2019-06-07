Футбол

Ещенко продлил контракт со «Спартаком»RT на русском 06:09

Официальный сайт «Спартака» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко. Новый договор 35-летнего футболиста рассчитан на один год. Андрей Ещенко выступает за московский клуб с 2016 года.
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Ещенко продлил контракт со «Спартаком»

RT на русском06:09

«Спартак» продлил контракт с Ещенко

РИА Новости06:03

«Спартак» продлил контракт с Ещенко

Спорт-Экспресс05:52

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Чемпионат05:57

«Спартак» продлил контракт с Ещенко

Sport24.ru05:53

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Советский спорт06:03

«Спартак» продлил контракт с Ещенко

Sports.ru05:56
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Единоборства

Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн

«Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Авто

АвтоВАЗ заменит поворотники на Lada 4x4

Компания «АвтоВАЗ» планирует заменить поворотники на модели автомобиля Lada 4x4.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Калугой трое рабочих упали в навоз и утонули

Обновлено в 06:08
Футбол

Дзюба: забег девушки в финале Лиги чемпионов футбол не испортил

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что забег на поле девушки Кинси Волански в купальнике во время финала Лиги чемпионов не испортил игру.
Обновлено в 06:50
Политика

Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Собянин попросил главу московской полиции «объективно разобраться» с делом журналиста Голунова

Столичный градоначальник призвал главу московской полиции Олега Баранова лично проконтролировать расследование дела, возбужденного против журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова.
Обновлено в 07:37
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Транспорт

Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге

Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя

Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 02:59
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Общество

Россияне рассказали об отношении к гей-парадам и однополым бракам

Большинство россиян выступили против проведения в стране гей-парадов (81 процент респондентов) и легализации однополых браков (87 процентов).
Обновлено в 06:10
Футбол

КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
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Андрей Ещенко
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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