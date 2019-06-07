Футбол
Ещенко продлил контракт со «Спартаком»RT на русском 06:09
Официальный сайт «Спартака» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко. Новый договор 35-летнего футболиста рассчитан на один год. Андрей Ещенко выступает за московский клуб с 2016 года.
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Политика
Калви не приедет на Петербургский экономический форум
Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Боксёр Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании за $50 млн
«Если сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $50 млн», — цитирует мексиканского спортсмена Boxingnews24.
Обновлено вчера в 16:35
Космос
Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне
Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Авто
АвтоВАЗ заменит поворотники на Lada 4x4
Компания «АвтоВАЗ» планирует заменить поворотники на модели автомобиля Lada 4x4.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Калугой трое рабочих упали в навоз и утонули
Обновлено в 06:08
Футбол
Дзюба: забег девушки в финале Лиги чемпионов футбол не испортил
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что забег на поле девушки Кинси Волански в купальнике во время финала Лиги чемпионов не испортил игру.
Обновлено в 06:50
Политика
Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Собянин попросил главу московской полиции «объективно разобраться» с делом журналиста Голунова
Столичный градоначальник призвал главу московской полиции Олега Баранова лично проконтролировать расследование дела, возбужденного против журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова.
Обновлено в 07:37
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Наука
Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне
Обновлено 04 июня в 13:15
Транспорт
Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Общество
Россияне рассказали об отношении к гей-парадам и однополым бракам
Большинство россиян выступили против проведения в стране гей-парадов (81 процент респондентов) и легализации однополых браков (87 процентов).
Обновлено в 06:10
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48