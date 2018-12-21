Футбол

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене
Sportbox.RU
08:45

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к работе с мячом в процессе восстановления после операции на колене.
Sportbox.RU08:45

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Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

Матч ТВ08:45

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

Sportbox.RU08:45

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

РИА Новости08:20

Ещенко начал работать с мячом после травмы

Евро-футбол.ру08:41

Ещенко приступил к лёгким тренировкам после операции на колене

Чемпионат08:23

Ещенко приступил к работе с мячом после травмы

Спорт-Экспресс07:12

Ещенко начал работать с мячом после операции

Sport24.ru07:58
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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