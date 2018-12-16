Футбол
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко показал швы на ноге после операции. Напомним, 7 декабря игроку красно-белых была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Чемпионат07:53
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Футбол
«Челси» в гостях переиграл «Брайтон»
В следующем туре Челси на своем поле примет Лестер, а Брайтон в гостях сыграет против Борнмута.
Обновлено в 10:22
Футбол
Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта
Обновлено в 07:55
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:18
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры
16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 07:52
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол
Роналду выставил на продажу свой первый автомобиль
Форвард выставил на продажу свой первый автомобиль. Португалец намерен продать первое авто Audi S3 Coupe за 20 тыс. евро.
Обновлено в 10:17
Футбол
Кевин Кураньи опубликовал обращение в поддержку Александра Кокорина
Экс-нападающий московского клуба «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи записал видеообращение в поддержку нападающего клуба Санкт-петербургского «Зенит» Александра Кокорина, который в настоящее время находится вместе с полузащитником команды «Краснодар» Павлом Мамаевым в СИЗО.
Обновлено в 06:27
Футбол
Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
Футбол
СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя
СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.
Обновлено в 08:32
Футбол
Маццарри: «Мы играли на одном уровне с „Ювентусом“»
Наставник "Торино" Вальтер Маццарри похвалил своих футболистов после поражения от "Ювентуса".
Обновлено в 00:51
Футбол
Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол
Моуриньо может вернуться в «Интер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, у которого не складываются отношения с игроками в Манчестере, может вернуться в «Интер».
Обновлено в 10:11
Футбол
Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Саутгемптон» - «Арсенал» - 3:2 (закончен)
В матче 17-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде встречался с "Саутгемптоном". Протокол игры доступен вашему вниманию.
Обновлено в 08:15