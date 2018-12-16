Футбол

Ещенко показал швы на ноге после операции
Чемпионат
07:53

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко показал швы на ноге после операции. Напомним, 7 декабря игроку красно-белых была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Чемпионат07:53

Подробнее о событии

Сколько пропустит Ещенко? Что со здоровьем у Граната? Новый выпуск «ФутБольно»

Матч ТВ11:23

«Спартак» показал колено Ещенко после операции

Sportbox.RU09:52

Андрей Ещенко: Работа кипит. Чуть-чуть покромсали (видео)

Советский спорт08:16

Ещенко показал швы на ноге после операции

Чемпионат07:53

Ещенко показал ногу после операции. Видео

Спорт-Экспресс07:44

«Чуть-чуть покромсали». Ещенко показал ногу после операции

Sport24.ru08:04

«Чуть-чуть покромсали». Ещенко показал прооперированную ногу

Бомбардир.ру07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Футбол

Голы Педро и Азара принесли «Челси» победу над «Брайтоном»

У хозяев голом после перерыва отметился Соломон Марч. Победа позволила «Челси» довести число набранных очков в сезоне до 37.
Обновлено в 10:21
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:1 (2-й тайм)

Обновлено в 10:13
Футбол

«Бетис» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере

Таким образом, «Бетис» одержал третью подряд победу в Примере, а «Эспаньол» потерпел пятое кряду поражение.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги

Обновлено в 11:38
Футбол

Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта

Обновлено в 07:55
Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 10:11
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус».
Обновлено в 05:15
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол

Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
Обновлено в 10:02
Футбол

Роналду выставил на продажу свой первый автомобиль

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял интересное решение. Форвард выставил на продажу свой первый автомобиль.
Обновлено в 10:17
Футбол

Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 04:11
ещё по теме
Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное