Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко показал швы на ноге после операции. Напомним, 7 декабря игроку красно-белых была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Ещенко показал швы на ноге после операции

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