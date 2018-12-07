Футбол

Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода
РИА Новости
13:30

Защитнику "Спартака" Андрею Ещенко сделали пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Операция была сделана в одной из римских клиник. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнему Ещенко потребуется около шести месяцев.
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