Ещенко находится в лазарете со 2 декабря. Игрок порвал переднюю крестообразную связку в матче Лиги Европы с венским "Рапидом", после чего перенес операцию.

Ещенко начал работать с мячом после травмы

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