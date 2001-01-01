Футбол
Ещенко и Ребров отправились в Италию на медосмотрSoccer.ru вчера в 09:31
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко и голкипер команды Артем Ребров отправились в Италию, где сегодня пройдут плановый медицинский осмотр. Напомним, что Ещенко восстанавливается после операции на колене, а Ребров - на плече.
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СМИ: Ещенко и Ребров по завершении контрактов получат работу в системе «Спартака»
Sportbox.RUвчера в 22:57
Инсайд «СЭ». Ещенко и Реброву после завершения контрактов предложат работу в структуре «Спартака»
Спорт-Экспрессвчера в 16:15
«Спартак» приступил к тренировкам в Тарасовке, Ещенко и Ребров отправились в Италию на осмотр
Советский спортвчера в 08:56
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Происшествия
В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Музыка
В НОТУ не исключили отказа Украины от участия в Евровидении
Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье
Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми
Обновлено в 00:32
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Казахстане погибли не менее двух человек
Взрыв прогремел в среду утром в многоквартирном жилом доме в Таразе (административный центр Жамбылской области Казахстана, на юге республики), по меньшей мере два человека погибли, сообщили РИА Новости в областном департаменте по ЧС.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Военные ЛНР задержали украинского диверсанта
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Стала известна основная цель визита иностранцев в Россию в 2018 году
Ранее стало известно, что в 2018 году Россию с целью туризма посетили 37 тыс. граждан Украины, что на 28% больше, чем в 2017-м (26,3 тыс. человек).
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Стала известна реакция ООН на заявку России на шельф в Арктике
Эксперты ООН в рамках предварительных обсуждений высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Названа основная причина смерти женщин в России
По данным статистики Росстата, в 2017 года от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерло 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.
Обновлено в 00:42
Общество
Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS
Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Новый Kia Soul появится в России летом
Компания KIA сообщила, что компактный кроссовер KIA Soul нового поколения приедет в Россию летом 2019 года.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Таможня Нидерландов изъяла груз подозрительной русской водки
В Нидерландах таможенники задержали сухогруз из России, на котором находились 90 тыс. бутылок водки.
Обновлено в 00:17
Политика
Суд не назначил дату приговора Бутиной по просьбе обвинения
Суд в США не стал назначать дату приговора россиянке Марии Бутиной, так как обвинение попросило еще время на завершение расследования, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Политика
ВЦИОМ: россияне считают, что итоги выборы на Украине сфальсифицируют
Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 19:19
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян, предварительно проанализировав данные о средствах граждан нашей страны.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Действующий президент Нигерии одержал победу на выборах
Действующий президент Нигерии Мохаммаду Бухари от партии "Всеобщий прогрессивный конгресс" (APC) одержал победу на президентских выборах в стране, сообщается в заявлении избирательной комиссии Нигерии.
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Кузнецов и Овечкин набрали по два очка
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Эрдоган: Никто из венесуэльских чиновников не бежал в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV, что ни один чиновник из Венесуэлы не бежал в его страну.
Обновлено в 00:39
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых
Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
На руднике в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня
На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль за откровенность
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
В Желтом море потерпел крушение истребитель южнокорейских ВВС
Истребитель KF-16 ВВС Республики Корея разбился в среду, выполняя полет над Желтым морем.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 14:38