Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«За ошибки наказывают в футболе». Ещенко — о поражении от «Браги»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения в ответном матче отборочного раунда 4-го тура Лиги Европы от «Браги» (1:2) поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку.
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