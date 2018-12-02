Футбол

Ещенко: «Первая игра с „Крыльями“ показала, что идем на поправку»
Soccer.ru
03:34

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, как изменилась команда под управлением нового главного тренера Олега Кононова. Первая игра с «Крыльями» показала, что идем на поправку. Результат добыли положительный, игру показали атакующую.
Soccer.ru03:34

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Ещенко: «Первая игра с „Крыльями“ показала, что идем на поправку»

Soccer.ru03:34

Ещенко: «После прихода Кононова „Спартак“ пошел на поправку»

Sport24.ru03:46
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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