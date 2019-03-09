Футбол
Ещенко: «Хотел бы сыграть против Месси»Sport24.ru 05:15
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, против кого он хотел бы сыграть.
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