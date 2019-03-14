Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8Аргументы недели 01:36

Полеты Boeing 737 MAX 8 были запрещены еще в нескольких странах мира. Это произошло после заявления компании-производителя, которая призвала временно отказаться от эксплуатации пассажирских самолетов.

Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8

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