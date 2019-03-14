Политика

Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8Аргументы недели 01:36

Полеты Boeing 737 MAX 8 были запрещены еще в нескольких странах мира. Это произошло после заявления компании-производителя, которая призвала временно отказаться от эксплуатации пассажирских самолетов.
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Еще пять стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

Аргументы и Факты00:34

Колумбия и Ямайка запретили полеты Boeing 737

Ведомостивчера в 23:28

Полеты Boeing 737 Max запретили еще три страны

Росбалтвчера в 22:31

Ряд стран Латинской Америки приостановили полёты Boeing 737 MAX

RT на русскомвчера в 22:34

Власти еще пяти стран приостановили полеты Boeing 737 MAX

ТАССвчера в 22:25

Ямайка приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX после крушения в Эфиопии

РБКвчера в 22:14

Страны Латинской Америки массово запрещают полеты Boeing 737 MAX

Газета.Ruвчера в 22:51
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Политика

Россия запретила полеты Boeing 737 MAX

Росавиация запретила полеты над территорией России самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 05:58
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Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

Обновлено вчера в 22:17
Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России

Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
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Порошенко отправляется в Донбасс

Обновлено в 06:00
Политика

На Нобелевскую премию мира выдвинули школьницу из Швеции

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Политика

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Депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что от диабета поможет похудение.
Обновлено в 05:26
Экономика

Аукцион по продаже АТБ признан несостоявшимся

Открытый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся из-за того, что допущенные организации не приняли участие в торгах, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено в 05:51
Транспорт

На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

Обновлено в 02:10
Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Происшествия

При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина

В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Депутат досрочно сложил полномочия после слов об «алкашах и тунеядцах»

Обновлено в 05:32
Происшествия

В аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 13 человек

Три человека получили травмы средней степени тяжести в результате столкновения пассажирского автобуса с легковушкой в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Забайкальские шаманы, убившие верблюдов, получили 3 тыс. рублей штрафа

В Россельхознадзоре опровергли информацию о том, что оштрафовали на три тысячи рублей шаманскую организацию «Вечно синее небо», организовавшую ритуальное сожжение пятерых верблюдов близ Ангарска в Иркутской области.
Обновлено в 06:08
Политика

Обвиняемого в шпионаже Уилана оставили в СИЗО

Мосгорсуд подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Цеповяза вернули из СИЗО в колонию

Осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза перевели из следственного изолятора Хабаровска в колонию.
Обновлено в 04:40
Экономика

Костин назвал «чрезмерной мерой» арест Калви

Арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерным, а дело в отношении него вызывает много вопросов.
Обновлено в 06:04
Транспорт

В России начали продавать билеты в новый плацкартный вагон

Обновлено в 05:19
Политика

Песков рассказал о логическом развитии слома ДРСМД

Намерение США испытать ракеты, запрещенные ранее Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), — логическое развитие ситуации после слома Договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Босс мафиозного клана Гамбино застрелен в Нью-Йорке

По данным американских СМИ, вчера вечером в Нью-Йорке был застрелен Франческо Кали, который считается одним из лидеров мафиозного клана Гамбино.
Обновлено в 06:07
Технологии

«Яндекс» атаковали из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора

«Яндекс» и ряд других интернет-холдингов подверглись мощной сетевой атаке, выяснил РБК.
Обновлено в 05:22
Политика

Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»

Обновлено в 04:44
Происшествия

В Киеве убит сотрудник Администрации президента Украины

В ночь со 2 на 3 января 2019 года в Киеве 26-летний сотрудник Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, повздорил на улице с прохожим, как выяснилось, представителем Лиги профессионального бокса Украины Петром Очеретяным, выгуливавшим собаку.
Обновлено в 05:12
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp случился сбой

Пользователи Facebook, Instagram и Whatsapp по всему миру столкнулись с проблемами в работе социальных сетей, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Задержан директор крупнейшего в России производителя троллейбусов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали директора крупнейшей в России компании по производству троллейбусов, передает в четверг, 14 марта, «Взгляд Инфо».
Обновлено в 06:15
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели "переговоры" с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера, передают РИА Новости.
Обновлено в 05:46
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Первый канал снял с показа фильм о педофилии Майкла Джексона

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В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России

Число зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 40 тыс. человек, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
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