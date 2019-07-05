Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в КалифорнииИзвестия 00:22
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния. Магнитуда составила 7,1, говорится в субботу, 6 июля, на сайте геологической службы США (USGS).
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Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Погба принял участие в челлендже, открыв ударом ноги сразу две бутылки
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба присоединился к Bottle cap challenge, суть которого состоит в том, чтобы открутить пробку бутылки ударом ногой с разворота.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
Происшествия
Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области
Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров за кражу имущества людей в зоне подтопления в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:26
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Баскетбол
Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения
Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 01:32
Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
Авто
Toyota начала продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace в России
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено вчера в 06:18
Здоровье
Врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО
Отвлечься от привычного спасения жизней и выйти на стадион врачи решили, чтобы показать горожанам, как важно заниматься спортом.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Ветераны ФСБ отреагировали на задержание спецназовцев. «Сыпется все»
Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ.
Обновлено в 03:14
Наука
Четыре лебедки помогли робогусенице преодолеть высокое препятствие
Исследователи из Сеульского университета под руководством Чжо Гю-Чжина (Kyu-Jin Cho) создали робота с крайне простой конструкцией, способного при этом преодолевать большие относительно его размера препятствия.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад
В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Происшествия
«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест
Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Единоборства
ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
Обновлено в 04:45
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50