Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния. Магнитуда составила 7,1, говорится в субботу, 6 июля, на сайте геологической службы США (USGS).

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

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