Политика
Еще одна женщина обвинила Байдена в харассментеГазета.Ru вчера в 18:19
43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке. По ее словам, данный инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств.
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Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги
Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста
В нидерландском Зейсте на одной из улиц было обнаружено взрывное устройство. Об этом пишет Hartvannederland.nl.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Политика
Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник
Правоохранители Приморского края начали проверку после несчастного случая произошедшего с учеником восьмого класса на спортивных соревнованиях.
Обновлено в 03:17
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше
НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 08:22
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено вчера в 13:57
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:10
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду
Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Энергетика
«Нафтогаз Украины» намерен привлечь $1 млрд в Китае
"Нафтогаз Украины" может привлечь финансирование в размере $1 млрд в Китае под страховое покрытие китайского кредитного агентства Sinosure.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ
View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Футбол
В Италии отказались от проведения матчей в Рождество
Как сообщает Corriere della Sera, в руководстве чемпионата Италии пришли к выводу, что эксперимент по проведению рождественских матчей полностью провалился, поэтому его повторять не планируют.
Обновлено в 05:07