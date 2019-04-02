Политика

Еще одна женщина обвинила Байдена в харассментеГазета.Ru вчера в 18:19

43-летняя жительница штата Коннектикут Эми Лаппос заявила, что в 2009 году бывший вице-президент США Джо Байден потрогал ее спину, сообщает портал Mediaite со ссылкой на ее пост в фейсбуке. По ее словам, данный инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств.
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Байдена повторно обвинили в домогательствах

RT на русскомвчера в 19:28

Вторая женщина обвинила кандидата в президенты США Байдена в харассменте

РБКвчера в 20:50

Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении

Российская газетавчера в 20:16

Байдена вновь обвинили в домогательствах – СМИ

Аргументы и Факты01:40

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:11

CNN: Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

ТАССвчера в 18:40

Еще одна женщина обвинила Байдена в харассменте

Газета.Ruвчера в 18:19
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Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Культура

Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста

В нидерландском Зейсте на одной из улиц было обнаружено взрывное устройство. Об этом пишет Hartvannederland.nl.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Обновлено в 04:41
Политика

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник

Правоохранители Приморского края начали проверку после несчастного случая произошедшего с учеником восьмого класса на спортивных соревнованиях.
Обновлено в 03:17
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 08:22
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено вчера в 13:57
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Кино

Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани

Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:11
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:10
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду

Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Энергетика

«Нафтогаз Украины» намерен привлечь $1 млрд в Китае

"Нафтогаз Украины" может привлечь финансирование в размере $1 млрд в Китае под страховое покрытие китайского кредитного агентства Sinosure.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ

View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Футбол

В Италии отказались от проведения матчей в Рождество

Как сообщает Corriere della Sera, в руководстве чемпионата Италии пришли к выводу, что эксперимент по проведению рождественских матчей полностью провалился, поэтому его повторять не планируют.
Обновлено в 05:07
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Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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