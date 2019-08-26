Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоВзгляд.ру вчера в 17:30
Дачич отметил, что уже 15 стран отозвали признание Косово. В частности, признание независимости Косово отозвали Либерия, Соломоновы Острова, Мадагаскар и другие государства. В июле признание независимости Косово отозвала ЦАР.
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Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова
Эхо Москвывчера в 16:01
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Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, пять лет назад стеклил его балкон.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Политика
В Госдуме оценили вступление в силу новых санкций по делу Скрипалей
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
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Футбол
Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подряд
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Кино
Режиссер Александр Велединский: давления, цензуры никогда не испытывал
"В Кейптаунском порту" — новый фильм создателя кинокартин "Географ глобус пропил" и "Живой", сценариста сериалов "Дальнобойщики" и "Бригада" Александра Велединского — выходит в российский прокат 29 августа.
Обновлено в 03:00
Политика
СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 20:38
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Обновлено в 03:26
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день
Десять самых богатых людей планеты потеряли свыше $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 03:28
Политика
Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекречен на страницах журнала
Иностранное издание Kurdistan Automotive Blog опубликовало сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете
Около 70% российских подростков становились жертвами или сами принимали участие в травле сверстников в интернете, сообщают эксперты учрежденной по распоряжению правительства некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).
Обновлено в 03:29
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
Женщину нашли мертвой в квартире на Новинском бульваре
Тело пожилой женщины с травмой головы нашли в квартире в центре Москвы.
Обновлено в 03:19
Общество
Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих
Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России
Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.
Обновлено в 03:37