Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоВзгляд.ру вчера в 17:30

Дачич отметил, что уже 15 стран отозвали признание Косово. В частности, признание независимости Косово отозвали Либерия, Соломоновы Острова, Мадагаскар и другие государства. В июле признание независимости Косово отозвала ЦАР.
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Власти Того отозвали признание независимости Косова

Московский Комсомолец03:01

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

Эхо Москвывчера в 16:01

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

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RT на русскомвчера в 17:12

Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово

РИА Новостивчера в 16:54

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ТАССвчера в 16:02

В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово

РБКвчера в 20:37
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад

Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, пять лет назад стеклил его балкон.
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Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
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Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Политика

В Госдуме оценили вступление в силу новых санкций по делу Скрипалей

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
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Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подряд

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Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

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В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель

"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Политика

Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Кино

Режиссер Александр Велединский: давления, цензуры никогда не испытывал

"В Кейптаунском порту" — новый фильм создателя кинокартин "Географ глобус пропил" и "Живой", сценариста сериалов "Дальнобойщики" и "Бригада" Александра Велединского — выходит в российский прокат 29 августа.
Обновлено в 03:00
Политика

СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
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Культура

Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта

Обновлено в 03:26
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли более $14 млрд за день

Десять самых богатых людей планеты потеряли свыше $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 03:28
Политика

Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко

Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекречен на страницах журнала

Иностранное издание Kurdistan Automotive Blog опубликовало сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь

В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Обновлено в 01:31
Общество

Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете

Около 70% российских подростков становились жертвами или сами принимали участие в травле сверстников в интернете, сообщают эксперты учрежденной по распоряжению правительства некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).
Обновлено в 03:29
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

Женщину нашли мертвой в квартире на Новинском бульваре

Тело пожилой женщины с травмой головы нашли в квартире в центре Москвы.
Обновлено в 03:19
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Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
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Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
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Армия и оружие

Армия Израиля сообщила о пуске трёх ракет из сектора Газа

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Лесовой: мечтаю сыграть за сборную России

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил о желании сыграть за сборную России.
Обновлено в 03:37
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