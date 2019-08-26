Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоИзвестия 19:18
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР). Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.
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Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Боже, храни „Спартак“, чтоб воедино „Брагу“ прошли мы». Назаров посвятил новую песню красно-белым
В своей песне актер пожелал «Спартаку» обыграть «Брагу» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, а затем победить «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
Обновлено в 18:20
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.
Обновлено в 19:22
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в бою за титул WBO в полутяжелом весе
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда в бою за титул WBO в полутяжелом весе.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Футбол
Игроки «Монако» удаляются с поля в третьем матче кряду
В третьем туре чемпионата Франции «Монако» снова остался в меньшинстве.
Обновлено в 10:31
Футбол
«ПСЖ» нанес поражение «Тулузе» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" разгромил "Тулузу" в матче третьего тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:55
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Технологии
В Кондопожском районе завершен монтаж первой солнечной электростанции
По расчетам экспертов, установленная солнечная электростанция может обеспечить автономную и бесперебойную работу (от 6 до 24 часов, в зависимости от нагрузки) важнейших объектов в заповеднике «Кивач».
Обновлено в 09:16
Наука
Ученые спасают коал от вымирания
Ученые провели специальное исследование, в ходе которого изучили пути спасения редких видов коал от вымирания.
Обновлено вчера в 20:39
Теннис
Открытый чемпионат США по теннису стартует сегодня в Нью-Йорке
Год назад победителями заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Технологии
Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram
Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
Обновлено в 17:02