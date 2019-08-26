Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоИзвестия 19:18
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР). Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.
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Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено в 16:26
Экономика
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Благовещенске из окна на пятом этаже выпал полуторагодовалый ребенок
В Благовещенске из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал полуторагодовалый ребенок.
Обновлено в 20:06
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака
По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
Обновлено в 12:41
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Политика
Жириновский предложил условия для возвращения России в G8
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
Обновлено в 20:50
Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Политика
Путин поручил ФСБ помочь с экспортом угля
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля.
Обновлено вчера в 06:36
Музыка
В Башкирии пройдет форум «Мусафир»
Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
Обновлено в 04:16
Футбол
Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»
Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.
Обновлено в 16:04
Игры
League of Legends – Система вечных будет доработана
Первые являются общими для всех персонажей, стоят заметно дешевле, и два раза в году будут появляться в ассортименте Храмов эссенции, а вторые создаются под конкретных чемпионов и будут требовать для завершения выполнения особых условий.
Обновлено в 18:10
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38