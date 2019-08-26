Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоИзвестия 19:18

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР). Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово

РИА Новости16:54

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Взгляд.ру17:30

Того отозвало признание независимости Косова

RT на русском17:12

В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово

РБК20:37

Ещё одна страна отозвала своё решение о признании независимости Косова

Life.ru16:54

Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

ТАСС16:02

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

Эхо Москвы16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников

Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено вчера в 09:51
Политика

В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа

Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Экономика

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании

Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Политика

В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов

Обновлено в 16:26
Экономика

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Политика

Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Космос

Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи МКС и «Прогресса»

Обновлено в 20:51
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Благовещенске из окна на пятом этаже выпал полуторагодовалый ребенок

В Благовещенске из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал полуторагодовалый ребенок.
Обновлено в 20:06
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака

По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака.
Обновлено в 12:41
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол

Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Общество

Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании

В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Политика

Жириновский предложил условия для возвращения России в G8

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
Обновлено в 20:50
Авто

Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab

Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Политика

Путин поручил ФСБ помочь с экспортом угля

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля.
Обновлено вчера в 06:36
Музыка

В Башкирии пройдет форум «Мусафир»

Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
Обновлено в 04:16
Футбол

Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»

Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.
Обновлено в 16:04
Игры

League of Legends – Система вечных будет доработана

Первые являются общими для всех персонажей, стоят заметно дешевле, и два раза в году будут появляться в ассортименте Храмов эссенции, а вторые создаются под конкретных чемпионов и будут требовать для завершения выполнения особых условий.
Обновлено в 18:10
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В Германии призвали улучшить отношения с Россией

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
Сербия и независимость КосовоБольше новостей по теме
Главное