Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоИзвестия 19:18
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР). Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.
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Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Космос
Российский космонавт освободит на МКС причал «Федору» для перестыковки
Российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме проведет в понедельник перестыковку пилотируемого корабля "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск", чтобы освободить стыковочный узел для корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 17:29
Авто
Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?
YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании
Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 09:28
Политика
Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Павших в боях за Молдавию красноармейцев перезахоронили в республике
Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко
На своей странице в Facebook Рынска рассказала о том, что винит себя в смерти мужа, иногда испытывает чувство отчаяния и не хочет жить.
Обновлено в 23:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено в 14:36
Общество
Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема
Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено в 14:30
Политика
Республиканец Уолш станет конкурентом Трампа на выборах в США
Бывший конгрессмен от штата Иллинойс, республиканец Джо Уолш заявил о намерении бороться с президентом США Дональдом Трампом за право выдвижения кандидатом от Республиканской партии на выборах 2020 года.
Обновлено в 21:49
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась
Отмечается, что если 24 августа было зафиксировано 122 лесных пожара общей площадью 42,4 тысячи гектаров, то 25 августа количество пожаров сократилось до 109, но они охватили площадь в 50,12 га.
Обновлено вчера в 22:19
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23