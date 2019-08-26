Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоИзвестия вчера в 19:18
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР). Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.
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Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова
Эхо Москвывчера в 16:01
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
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Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В тюменской больнице отказались помогать пациентке с отеком легких
Сотрудники Следственного управления СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после сообщений о том, что в "Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России" не приняли привезенную с отеком легких девушку из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление
Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено 24 августа в 14:23
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко
Известная светская львица Божена Рынска призналась, что ждет ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 00:38
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Норвегия проведет проверку Севморпути
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
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Хоккей
Артем Чмыхов: «ЦСКА подойдет к сезону в хорошей форме»
Защитник ЦСКА Артем Чмыхов прокомментировал свой гол в матче с «Динамо» (2:1) в Кубке мэра Москвы и оценил готовность команды к сезону.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку
По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.
Обновлено в 00:37
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Общество
Минсельхоз России планирует изъятие неиспользуемых участков
Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года в том числе за счёт изъятия участков, которые находятся во владении, но не используются предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Экономика
У сервиса доставки iGooods появился новый акционер
У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.
Обновлено в 00:23
Общество
В Екатеринбурге протестовали против скандального креста
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Японии началось второе извержение вулкана Асама
В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.
Обновлено вчера в 11:36
Финансы
Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года
После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов
Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17