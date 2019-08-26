Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости КосовоИзвестия вчера в 19:18

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР). Тогда в Белграде пояснили, что ставят своей задачей уменьшить число признающих Косово стран до 96. Это половина стран — членов ООН, при таком уровне признания Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.
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В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово

РБКвчера в 20:37

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Взгляд.рувчера в 17:30

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

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RT на русскомвчера в 17:12

Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание Косово

РИА Новостивчера в 16:54

Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

ТАССвчера в 16:02

Еще одна страна отозвала признание независимости Косова

Lenta.ruвчера в 18:50
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Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Футбол

Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В тюменской больнице отказались помогать пациентке с отеком легких

Сотрудники Следственного управления СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после сообщений о том, что в "Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России" не приняли привезенную с отеком легких девушку из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление

Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено 24 августа в 14:23
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко

Известная светская львица Божена Рынска призналась, что ждет ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 00:38
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено вчера в 09:12
Политика

Норвегия проведет проверку Севморпути

Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено вчера в 18:10
Хоккей

Артем Чмыхов: «ЦСКА подойдет к сезону в хорошей форме»

Защитник ЦСКА Артем Чмыхов прокомментировал свой гол в матче с «Динамо» (2:1) в Кубке мэра Москвы и оценил готовность команды к сезону.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку

По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.
Обновлено в 00:37
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Общество

Минсельхоз России планирует изъятие неиспользуемых участков

Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года в том числе за счёт изъятия участков, которые находятся во владении, но не используются предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Культура

Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли

Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
Экономика

У сервиса доставки iGooods появился новый акционер

У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.
Обновлено в 00:23
Общество

В Екатеринбурге протестовали против скандального креста

Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя

Обновлено вчера в 21:10
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле

Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Японии началось второе извержение вулкана Асама

В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.
Обновлено вчера в 11:36
Финансы

Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года

После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Пекин очень внимательно следит за событиями в Гонконге, проводя показательные учения полиции по разгону уличных шествий в соседнем с Гонконгом Шеньчжэне.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
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