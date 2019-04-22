Теракты на Шри-Ланке
Еще один взрыв прогремел на Шри-ЛанкеИзвестия 06:42
Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев в понедельник, 22 апреля. По предварительным данным, в ходе работ по разминированию сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный недалеко от церкви, передает ТАСС.
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Происшествия
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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
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Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
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На мусорной свалке в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца
В Кабардино-Балкарии проводят проверку после обнаружения тела младенца на мусорной свалке в Баксанском районе, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено вчера в 12:37
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В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
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«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
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Обновлено в 02:21
Происшествия
Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:21
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
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Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
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«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
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Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
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