Еще один взрыв прогремел на Шри-ЛанкеИзвестия 06:42

Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев в понедельник, 22 апреля. По предварительным данным, в ходе работ по разминированию сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный недалеко от церкви, передает ТАСС.

Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке

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