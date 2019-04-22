Теракты на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел на Шри-ЛанкеИзвестия 06:42

Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев в понедельник, 22 апреля. По предварительным данным, в ходе работ по разминированию сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный недалеко от церкви, передает ТАСС.
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Reuters: еще один взрыв произошел на Шри-Ланке возле церкви

ТАСС06:58

Reuters сообщил о новом взрыве у церкви в столице Шри-Ланки

РБК06:51

Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке

Известия06:42

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

RT на русском06:48

Взрыв произошел на Шри‐Ланке при обезвреживании бомбы

Телеканал 360°06:44

У церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик

РИА Новости06:42

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Газета.Ru06:49
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Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

Обновлено в 06:32
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Энергетика

Менеджер Ротенбергов заложил в Газпромбанке долю в СП с «Газпромом»

«РусГазДобыча» Артема Оболенского заложила 50% добывающей компании «РусГазАльянс» в Газпромбанке, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 05:36
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Политика

Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Политика

Додон назвал Зеленского «Ваше превосходительство»

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и назвал его «Ваше превосходительство».
Обновлено в 05:06
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке

Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:34
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 03:54
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

На мусорной свалке в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

В Кабардино-Балкарии проводят проверку после обнаружения тела младенца на мусорной свалке в Баксанском районе, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 05:21
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Политика

Команда Зеленского внесет в Раду законопроекты о народовластии и равенстве перед законом

Команда Владимира Зеленского намерена в первую очередь внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о народовластии и равенстве всех перед законом.
Обновлено в 05:35
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
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