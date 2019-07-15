Общество

Еще один выходной может появиться у россиянИзвестия вчера в 21:50

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
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Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации. Как стало известно "РГ" из источников, знакомых с ситуацией, сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации.
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Минтруд готовит предложение о дополнительном выходном для россиян

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Известиявчера в 21:50

Россиянам готовят дополнительный выходной

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Общество

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Футбол

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Обновлено в 01:03
Энергетика

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Воскресный несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился из-за низкого доверия кандидатам.
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