Политика
РИА НовостиЕще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. По его словам, он намеревался посетить Россию в составе делегации конгресса. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что за визой Джонсон не обращался.
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Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 06:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
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Российская газета 17:51
Кино
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В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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Российская газета 02:26
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В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
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РБК 12:25
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Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Общество
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РБК 11:19
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
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Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
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Газета.Ru вчера в 06:58
Футбол
Проведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру.
МК-Спорт 12:50
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Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма
Три человека скончались в Волгоградской области от ботулизма, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
РИА34 14:00