Офицер управления «К» ФСБ России Александр Карелин признал вину по делу о разбое. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко в Московском окружном военном суде, который во вторник, 30 июля, рассматривает апелляцию на его арест.

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кино Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.

Наука Сотни оленей погибли на Шпицбергене Более 200 тел погибших от голода северных оленей было обнаружено на архипелаге Шпицберген после зимы.

Авто УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Происшествия В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Гаджеты Баг в Apple iMessage позволял читать файлы на уязвимом iPhone На прошлой неделе разработчики Apple обновили iOS до версии 12.4, исправив в мобильной ОС сразу несколько уязвимостей.

Общество Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей или 1,3% от общего количества.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.