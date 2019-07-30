Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал винуРБК 06:05
Офицер управления «К» ФСБ России Александр Карелин признал вину по делу о разбое. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко в Московском окружном военном суде, который во вторник, 30 июля, рассматривает апелляцию на его арест.
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