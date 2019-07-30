Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал винуРБК 06:05
Офицер управления «К» ФСБ России Александр Карелин признал вину по делу о разбое. Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко в Московском окружном военном суде, который во вторник, 30 июля, рассматривает апелляцию на его арест.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Баку привлечет специалистов из Турции для поисков МиГ-29
Азербайджан привлечет специалистов из Турции для поисков потерпевшего крушение МиГ-29, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минобороны республики.
Обновлено в 07:59
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Политика
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Футбол
Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено в 06:33
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Экономика
Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.
Обновлено в 06:11
Политика
Захарова прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканал
Представитель МИД сообщила, что ситуация напоминает ей библейскую притчу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала инициативу властей Украины открыть "всемирный русскоязычный телеканал" для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы россиян на территории России".
Обновлено в 03:55
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
Порошенко назвал причины поражения его партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» могла претендовать на второе место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, но не набрала необходимого количества голосов из-за большого числа представленных партий.
Обновлено в 04:09
Футбол
Сергей Кирьяков: «Такие, как Шюррле, нужны всем нашим топ-командам»
Ранее сообщалось, что Шюррле дал согласие на переход в «Спартак».
Обновлено в 10:22
Происшествия
Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать
Пожар на комбайновом заводе удалось локализовать, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Обновлено в 05:37
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию.
Обновлено в 04:00
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 05:30
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05