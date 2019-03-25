Политика
Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к СШАИзвестия 22:51
Крупный караван мигрантов из стран Центральной Америки начал путешествие от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 марта. Отмечается, что число идущих к американской границе достигает около 1,2 тыс. человек.
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Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Происшествия
Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье
Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.
Обновлено в 21:18
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Обновлено в 22:57
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй окинуть свой пост. Об этом говорится за первой полосе номера за 24 марта.
Обновлено в 23:12
Общество
Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву
По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 16:56
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.
Обновлено в 07:44
Общество
Теплые туалеты в школах Забайкалья построят за 139 млн р
Обновлено в 22:23
Здоровье
Когда прикрыться бумагой — надо
Опрошенные Business FM ученые с ходу не смогли перечислить документы, которые могли бы их от чего-то спасти.
Обновлено в 23:01
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Ветеринары переходят на детское питание
Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.
Обновлено в 17:52
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено в 23:00
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.
Обновлено в 21:16
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено в 21:34
Экономика
Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД
По мнению Юрия Чайки, договоры Росжелдора и ОАО РЖД с Росимуществом о предоставлении средств не соответствуют законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля», а в договорах нет целевых показателей, что не позволяет выставить штрафы.
Обновлено в 17:52
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Джип сбил насмерть пешехода на Рязанском проспекте в Москве, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 16:31
Футбол
Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020
УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном.
Обновлено в 19:01
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено в 22:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено в 09:58
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Политика
Вице-премьер Забайкалья Новиченко ушел в отставку
Вице-премьер, министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко ушел в отставку.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Установлены авторы писем и звонков о заминировании зданий в России
Правоохранительным органом удалось установить около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем, отдельные из них привлечены к уголовной ответственности.
Обновлено в 21:55
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12