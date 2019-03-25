Политика

Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к СШАИзвестия 22:51

Крупный караван мигрантов из стран Центральной Америки начал путешествие от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 марта. Отмечается, что число идущих к американской границе достигает около 1,2 тыс. человек.
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Новый караван мигрантов начал путь по Мексике к США

News.ru21:49

Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к США

Известия22:51

Через Мексику к США направляется новый караван мигрантов

Росбалт22:27

Еще один караван мигрантов выдвинулся в сторону США

Российская газета21:55

Новый караван мигрантов движется к США через Мексику

Life.ru23:05

Новый караван мигрантов направляется в сторону США

RT на русском21:36

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

РИА Новости20:46
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
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Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

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Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

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Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье

Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.
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Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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В Иркутске рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет

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Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

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Общество

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По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Культура

Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

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Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.
Обновлено в 07:44
Общество

Теплые туалеты в школах Забайкалья построят за 139 млн р

Обновлено в 22:23
Здоровье

Когда прикрыться бумагой — надо

Опрошенные Business FM ученые с ходу не смогли перечислить документы, которые могли бы их от чего-то спасти.
Обновлено в 23:01
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Ветеринары переходят на детское питание

Согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), на такие товары должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.
Обновлено в 17:52
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено в 23:00
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

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Обновлено в 18:05
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.
Обновлено в 21:16
Политика

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено в 23:00
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено в 21:34
Экономика

Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД

По мнению Юрия Чайки, договоры Росжелдора и ОАО РЖД с Росимуществом о предоставлении средств не соответствуют законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля», а в договорах нет целевых показателей, что не позволяет выставить штрафы.
Обновлено в 17:52
Происшествия

На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

Джип сбил насмерть пешехода на Рязанском проспекте в Москве, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 16:31
Футбол

Левников назначен на матч квалификационного турнира Евро-2020

УЕФА назначила российскую бригаду судей на матч квалификационного раунда Евро-2020 между Италией и Лихтенштейном.
Обновлено в 19:01
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Обновлено в 22:34
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Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
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Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
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Политика

Вице-премьер Забайкалья Новиченко ушел в отставку

Вице-премьер, министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко ушел в отставку.
Обновлено в 22:03
Происшествия

Установлены авторы писем и звонков о заминировании зданий в России

Правоохранительным органом удалось установить около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем, отдельные из них привлечены к уголовной ответственности.
Обновлено в 21:55
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Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу

Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
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Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
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