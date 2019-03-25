Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к СШАИзвестия 22:51

Крупный караван мигрантов из стран Центральной Америки начал путешествие от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 марта. Отмечается, что число идущих к американской границе достигает около 1,2 тыс. человек.

Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к США

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