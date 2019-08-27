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Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте. Он написал, что "российское правительство еще больше изолирует свою страну", отказав ему во въезде.

Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

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