Политика

Газета.RuГазета.RuЕще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте. Он написал, что "российское правительство еще больше изолирует свою страну", отказав ему во въезде.
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Алексей Пушков
Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 06:01

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