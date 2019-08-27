Как обладатели крупнейших в мире ядерных арсеналов, способных уничтожить друг друга, мы несем ответственность за поддержание безопасности во всем мире.

Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса. Однако в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Джонсон не обращался в диппредставительство для получения въездной визы.

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

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