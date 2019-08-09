Следственный комитет России (СКР) задержал еще двух человек по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Одному из них, Айдару Губайдулину, уже предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Еще двух человек задержали по делу о массовых беспорядках 27 июля

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