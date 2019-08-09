Происшествия
Еще двух человек задержали по делу о массовых беспорядках 27 июляКоммерсантъ 03:45
Следственный комитет России (СКР) задержал еще двух человек по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Одному из них, Айдару Губайдулину, уже предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг самых грязных городов России
Обновлено в 06:08
Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве хулиган перерисовал картину стоимостью в миллионы рублей
Сотрудники галереи на протяжении нескольких недель не замечали изменений на полотне, стоимость которого составляет 9,7 миллиона рублей.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Одежду пострадавших под Северодвинском военных сожгли
Обновлено в 07:11
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Общество
Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве
Днем в пятницу на территории новой Москвы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сильный ветер сохранится в городе до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:14
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено 07 августа в 10:56
Политика
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 05:29
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Чкаловский завод намерен ремонтировать самолёты Су-34
В августе минувшего года директором Чкаловского завода в Новосибирске назначен Сергей Панасенко.
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Авто
Автовладельцы обвиняют Tesla в мошенничестве
Владелец электромобиля Tesla подал иск против производителя, обвиняя компанию в мошенничестве с сокращением запаса отдаваемой аккумуляторами энергии.
Обновлено в 05:33
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Обновлено в 05:41
Футбол
В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»
Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом.
Обновлено в 05:56
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Авто
Авторынок Германии в июле вновь вышел «в плюс»
Авторынок Германии в июле увеличился на 4,7% и составил 322788 машин.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.
Обновлено в 06:59
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
У «Карт Google» появился AR-режим
Компания Google начала тестировать на "Картах" режим дополненной реальности.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал свою дочь
Популярный певец и актер Рики Мартин впервые показал в Instagram лицо семимесячной дочери Люсии. "Свет очей моих", — подписал он снимок.
Обновлено в 04:58
Общество
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах
Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 05:22