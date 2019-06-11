Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»Телеканал 360° 02:51

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается. Самарский районный суд избрал меру пресечения еще для четырех новых фигурантов процесса. Они отправлены под домашний арест.

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

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