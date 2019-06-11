Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»Телеканал 360° 02:51
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается. Самарский районный суд избрал меру пресечения еще для четырех новых фигурантов процесса. Они отправлены под домашний арест.
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Экономика
В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой
В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Технологии
Первую ветроустановку смонтировали на Адыгейской ВЭС
Башня состоит из 8 модульных секций, при монтаже задействовали 35 специалистов, 4 крана и вспомогательную технику, в том числе высотный кран большой грузоподъемности до 500 т – с его помощью навесили гондолу, генератор и ступицы со смонтированными заранее лопастями.
Обновлено в 08:17
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Баскетбол
Раздевалку баскетболистов «Химок» ограбили во время матча
Неизвестный ограбил раздевалку подмосковного баскетбольного клуба «Химки» во время матча с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:31
Футбол
Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»
Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Авто
Представлена спецверсия Audi RS5 с 444-сильным мотором
«Заряженная» версия Audi RS5 представлена в кузове «купе» и четырехдверном Sportback. Новинки будут представлены лимитированной серией.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых
В середине апреля Сазанов говорил, что Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Кино
«Холодное сердце 2»: вышел официальный трейлер
Обновлено в 09:38