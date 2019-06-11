Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»Телеканал 360° 02:51

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается. Самарский районный суд избрал меру пресечения еще для четырех новых фигурантов процесса. Они отправлены под домашний арест.
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Суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела о загрязнении нефти

Коммерсантъ02:17

В загрязнении нефти для Белоруссии обвинили еще четырех самарцев

63.ru06:10

Суд в Самаре отправил под домашний арест еще четверых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы»

КП - Самара04:26

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта

РИА Новости02:27

Новые фигуранты дела о грязной нефти оказались работниками «Транснефти»

РБК07:10

Четырех новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправили под домашний арест

Интерфакс01:59

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта

RT на русском01:55
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Экономика

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
Обновлено в 08:56
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

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Происшествия

В Чечне проверяют информацию о драке со стрельбой в одной из школ

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Технологии

Первую ветроустановку смонтировали на Адыгейской ВЭС

Башня состоит из 8 модульных секций, при монтаже задействовали 35 специалистов, 4 крана и вспомогательную технику, в том числе высотный кран большой грузоподъемности до 500 т – с его помощью навесили гондолу, генератор и ступицы со смонтированными заранее лопастями.
Обновлено в 08:17
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Наука

Учёные назвали главное условие рекордного долголетия

Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Обновлено в 08:21
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Общество

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Обновлено в 08:47
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Баскетбол

Раздевалку баскетболистов «Химок» ограбили во время матча

Неизвестный ограбил раздевалку подмосковного баскетбольного клуба «Химки» во время матча с московским ЦСКА.
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Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Авто

Представлена спецверсия Audi RS5 с 444-сильным мотором

«Заряженная» версия Audi RS5 представлена в кузове «купе» и четырехдверном Sportback. Новинки будут представлены лимитированной серией.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Брянске отложили вылет SSJ 100 из-за неисправного двигателя

Обновлено в 08:32
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых

В середине апреля Сазанов говорил, что Минфин против задействования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации демпфера, но решение будет принимать правительство.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Кино

«Холодное сердце 2»: вышел официальный трейлер

Обновлено в 09:38
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