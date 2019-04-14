Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеRT на русском 06:53

Завершится транзитный период в июне. Эксперты отмечают, что благодаря нововведению россияне смогут смотреть около 20 каналов в хорошем качестве. 15 апреля в 20 российских регионах, в том числе в Москве и Московской области, произошёл переход с аналогового на цифровое телевещание.

Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Политика «Новатэк» уходит из Норвегии в Россию Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.

Происшествия Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.

Экономика Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Происшествия Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Экономика Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

Общество «Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.

Политика ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.

Наука В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии Сотрудники Университета Восточной Англии в ходе исследования нашли в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине — удивительных бактерий, питающихся сырой нефтью.

Шоу-бизнес Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Политика Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.

Происшествия Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Авто Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.

Политика Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.

Шоу-бизнес Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.

Авто Опубликованы подробности о обновленном Opel Corsa Новая Corsa F потеряет до 10% общего веса, что в сумме составит всего 980 килограммов для 5-дверной модели в ее самой легкой форме.