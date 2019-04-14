Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеRT на русском 06:53
Завершится транзитный период в июне. Эксперты отмечают, что благодаря нововведению россияне смогут смотреть около 20 каналов в хорошем качестве. 15 апреля в 20 российских регионах, в том числе в Москве и Московской области, произошёл переход с аналогового на цифровое телевещание.
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«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Пентагон выделит $ 14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52
Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая
Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
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Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
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Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».
Обновлено в 07:28
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Сотрудники Университета Восточной Англии в ходе исследования нашли в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине — удивительных бактерий, питающихся сырой нефтью.
Обновлено 12 апреля в 10:09
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Политика
Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти
Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
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Опубликованы подробности о обновленном Opel Corsa
Новая Corsa F потеряет до 10% общего веса, что в сумме составит всего 980 килограммов для 5-дверной модели в ее самой легкой форме.
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Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»
В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
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