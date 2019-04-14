Общество

Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеRT на русском 06:53

Завершится транзитный период в июне. Эксперты отмечают, что благодаря нововведению россияне смогут смотреть около 20 каналов в хорошем качестве. 15 апреля в 20 российских регионах, в том числе в Москве и Московской области, произошёл переход с аналогового на цифровое телевещание.
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