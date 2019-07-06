Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в МексикуВести.Ru 13:44

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind. Сейчас дипломаты устанавливают точные причины того, почему людей с российскими паспортами не пустили в страну.
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с чего всё началось

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.
РИА Новостивчера в 14:14

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Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Телеканал 360°13:40

Посольство заявило об отказе во въезде в Мексику еще 14 россиянам

РБК14:25

14 россиян не пустили в Мексику

Газета.Ru13:31

Власти Мексики не пустили в страну еще 14 россиян

Коммерсантъ14:21

В Мексику не пустили ещё 14 человек с российскими паспортами

RT на русском13:40

В Мексику не пустили четырнадцать человек с российскими паспортами

РИА Новости13:25

Вторую группу россиян не пустили в Мексику

Московский Комсомолец13:29
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Футбол

Тарасов: ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная

Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
Обновлено в 13:12
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках «Мы из джаза»

Как пишет Teleprogramma.pro, в фильме Карена Шахназарова Лариса Долина снималась, будучи на шестом месяце беременности.
Обновлено в 09:21
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Обновлено вчера в 04:07
Спорт

Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде

Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Обновлено в 14:55
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах

Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля

Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Сестра Влада Топалова ждет малыша

Подписчики сестры музыканта начали сразу поздравлять будущую маму с радостным событием, пожелали ей отдохнуть и поблагодарили за проделанную работу в организации свадебных мероприятий.
Обновлено в 04:04
Политика

МВД решило депортировать беженца из Того

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса

Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Политика

Партия премьера Греции признала поражение на выборах в парламент

Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Технологии

Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты

Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Происшествия

Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске

В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
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