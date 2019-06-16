Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаныГазета.Ru 06:10

с чего всё началось

Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.

Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости". Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, в ближайшее время им предъявят обвинения.

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

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