Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в ЧемодановкеГазета.Ru 07:17
Еще 12 человек были задержаны МВД и ФСБ по подозрению в участии массовой драке в селе Чемодановка под Пензой. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, один из мужчин подозревается в убийстве местного жителя. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения.
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Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.
с чего всё началось
«Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины»,— сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Коммерсантъ04:45
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