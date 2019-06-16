Задержаны еще 12 участников массовой драки в ЧемодановкеГазета.Ru 07:17

с чего всё началось

Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.

Еще 12 человек были задержаны МВД и ФСБ по подозрению в участии массовой драке в селе Чемодановка под Пензой. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, один из мужчин подозревается в убийстве местного жителя. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения.

Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке

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