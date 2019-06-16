Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаныГазета.Ru 06:10
Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости". Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, в ближайшее время им предъявят обвинения.
Читать в источнике
Оценить61
Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.
с чего всё началось
«Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины»,— сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Коммерсантъ04:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Петербуржца подозревают в развращении шестилетнего сына
Жертвой насильника стал ее шестилетний сын. Ребенок является общим для женщины и подозреваемого.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Футбол
Защитник «Шахтёра» Ордец может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Космос
Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Кино
Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино
Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.
Обновлено в 06:07
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Поклонники Джеймса Джойса собрались в Дублине на «День Блума»
Поклонники творчества Джеймса Джойса со всего мира собрались в Дублине на один из самых известных в мире литературных праздников – «День Блума».
Обновлено в 05:55
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Наука
Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Подмосковье сгорел рейсовый автобус
Обновлено в 06:18
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Происшествия
Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке
Обновлено в 05:58
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18