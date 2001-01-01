Футбол
EsRadio: у «Реала» нет предложений по БэйлуSports.ru 01:28
Полузащитник Гарет Бэйл может остаться в «Реале». На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает EsRadio.
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Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
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Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
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30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
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Третье дополнение Danger Rising для Just Cause 4 выйдет в сентябре
Вместе с выходом Danger Rising в Just Cause 4 появятся дробовик Sequoia 370 Mag-Slug, грави-пушка The Stormalong EM Zero и винтовка Yellowstone Auto Sniper Rifle, которая способна выпускать дроны с дистанционным управлением.
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Хакеры научились менять переписки в WhatsApp
Хакеры могут менять текст сообщения незаметно для автора, а благодаря функции «цитирование» в групповом чате могут менять личность отправителя, даже если он не входит в группу, а так же отправлять участнику беседы личное сообщение, замаскированное под групповое.
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В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
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Экономика
Дешевые лекарства уходят из ассортимента
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение.
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Авто
Ford заплатит штраф из-за своей мультимедийной системы
Размер выплаты может достигать 400 долларов или 26 037 рублей при условии, что ваша информационно-развлекательная система MyFord Touch (SYNC2) проходила ремонт три или более раз. автовладельцы, у которых было только два ремонта, имеют право на оплату в размере 250 долларов или 16 273 рублей, в то время как те, у кого есть один ремонт получат 100 долларов или 6 509 рублей.
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Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено вчера в 23:48
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В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
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Футбол
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Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
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Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве.
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В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
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В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
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Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему сбора подписей в поддержку кандидатов
Как исключить перепроверку подписей Председатель Мосгоризбиркома рассматривает допустимым организовать сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий.
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