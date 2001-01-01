Футбол

EsRadio: у «Реала» нет предложений по БэйлуSports.ru 01:28

Полузащитник Гарет Бэйл может остаться в «Реале». На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает EsRadio.
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Предраг Миятович: «У Бэйла будут проблемы, если он останется в „Реале“»

Спорт-Экспресс04:53

У «Реала» нет предложений по Бэйлу

Metaratings04:02

У «Реала» нет предложений по Бэйлу

Soccer.ru01:38

Источник: У «Реала» не получается продать Бэйла

Sportbox.RU03:32

Источник: Бэйл останется в «Реале», у мадридцев нет предложений

Sport.ru02:29

Источник: У «Реала» не получается продать Бэйла

Матч ТВ03:32

EsRadio: у «Реала» нет предложений по Бэйлу

Sports.ru01:28
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Гарет Бэйл
Британский футболист
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