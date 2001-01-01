Футбол
EsRadio: у «Реала» нет предложений по БэйлуSports.ru 01:28
Полузащитник Гарет Бэйл может остаться в «Реале». На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает EsRadio.
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Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Религия
Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона
Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Космос
Раскрыты подробные данные о двух планетах для переселения человечества
Нет, обе планеты по космическим меркам находятся фактически по соседству с Солнечной системой.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский «Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Ибраима Сиссоко.
Обновлено в 02:52
Экономика
Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ
В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот.
Обновлено в 04:37
Общество
Власти столицы рассказали о последствиях непогоды
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Игры
This is the Police 2 анонсирована для iOS и Android
На мобильных устройствах скоро выйдет симулятор полицейского This is the Police 2. На Youtube-канале HandyGames появился соответствующий ролик.
Обновлено в 04:53
Общество
Телевещание было прервано из-за предупреждения об урагане в Москве
Уточняется, что в настоящее время каналы работают в штатном режиме. Ранее была названа причина сбоя телевещания в некоторых районах Москвы.
Обновлено в 00:07
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба
Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки
Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Новая Toyota GR Supra стартует на рынке России
Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Московскую консерваторию отреставрируют за 3 млрд руб
Московская консерватория получит более 3,2 млрд на строительные и реставрационные работы.
Обновлено в 04:24
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Обновлено вчера в 06:29