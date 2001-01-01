Футбол
EsRadio: у «Реала» нет предложений по БэйлуSports.ru 01:28
Полузащитник Гарет Бэйл может остаться в «Реале». На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает EsRadio.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в ходе проверки не нашел оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян после взрыва на военном полигоне.
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В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.
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Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
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Самые дешевые студии продаются в Кемеровской и Челябинской областях – до 40 тысяч рублей за квадратный метр.
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Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
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«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — сказал собеседник агенства.
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Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
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В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Почти каждый второй представитель малого и среднего предпринимательства (МСП) получает отказ в кредите, доступность финансирования не растет, следует из совместного исследования «Опоры России» и Промсвязьбанка.
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ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам
ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.
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Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
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Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
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