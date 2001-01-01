Полузащитник Гарет Бэйл может остаться в «Реале». На данный момент никто из клубов не заинтересован в приобретении валлийца, который не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, сообщает EsRadio.

EsRadio: у «Реала» нет предложений по Бэйлу

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