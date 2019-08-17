Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»РИА Новости 10:50
"Зенит" в субботу сыграет на своем поле грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. После пяти туров петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице с 13-ю очками.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
Обновлено в 09:48
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего Airbus A321 выписали из больницы
Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно, сообщил в субботу ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Обновлено в 07:56
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Наука
7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Обновлено в 08:56
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие
В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Происшествия
В Саратове мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Футбол
Шакири: «Я разочарован тем, что больше не могу играть»
Понятия не имею, откуда взялись эти слухи. Недавно Шакири заявил, что он не планирует покидать команду этим летом.
Обновлено в 06:18
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Технологии
«Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу
В пресс-службе рассказали, что планируют расширять пилотный проект и в ближайшее время установить технологию в двух магазинах Краснодара.
Обновлено вчера в 08:12
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.
Обновлено в 08:19
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после смерти отца
Обновлено вчера в 08:20