"Зенит" в субботу сыграет на своем поле грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. После пяти туров петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице с 13-ю очками.

Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»

Политика В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.

Происшествия Второго пилота аварийно севшего Airbus A321 выписали из больницы Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно, сообщил в субботу ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Экономика Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25% Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Футбол Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Общество Проездные запретят пополнять без паспорта «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Происшествия В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Гаджеты Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Гаджеты Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием» Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.

Футбол Шакири: «Я разочарован тем, что больше не могу играть» Понятия не имею, откуда взялись эти слухи. Недавно Шакири заявил, что он не планирует покидать команду этим летом.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Технологии «Магнит» тестирует технологию оплаты по лицу В пресс-службе рассказали, что планируют расширять пилотный проект и в ближайшее время установить технологию в двух магазинах Краснодара.

Футбол Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком» Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.