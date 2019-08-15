Футбол
Ерохин рассказал об адаптации Малкома в «Зените»Нева Спорт 04:10
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о новичке команды Малкоме.
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Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Омской области в лесу пропал трехлетний малыш
Обновлено вчера в 01:28
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные аппараты в Россию.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В России пассажирский самолет без двигателей и шасси сел на кукурузное поле
Обновлено в 05:45
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Киберспорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 33 млн
Несколько минут назад общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
На севере Норвегии зафиксировали скачок уровня радиации
Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявило о зафиксированном на севере страны повышении радиационного фона.
Обновлено в 07:59
Экономика
Fitch повысило рейтинги «Газпрома» и «Газпром нефти»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Газпрома" и "Газпром нефти" до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства .
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321
Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова, отвечавшего за защиту от птиц в аэропорту Жуковского, заявил глава службы Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 1". Оснований для проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта Жуковский после инцидента он не видит.
Обновлено в 06:43
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал о шансах манкунианцев выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 03:28
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Интернет
В «Одноклассниках» появилась функция поиска друзей по фото
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03