Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»Матч ТВ вчера в 14:23

Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент — у Александра большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы — повреждение достаточно серьезное. Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Спорт день за днем

Политика Россиянам рекомендовали вернуться из Грузии в Россию Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки граждан между Россией и Грузией.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.

Политика Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

Политика Путина спросили о возможности передачи Курил Японии Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".

Происшествия В Москве трое детей упали с аттракциона В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".

Здоровье Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.

Баскетбол Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира Центровой клуба НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.

Путешествия В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ Новый разрыв с Россией погубит Грузию По словам члена Ассоциации гидов Грузии Екатерины Ломадзе, запрет на авиасообщение в перспективе будет снят, и «все образуется».

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.

Общество До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Политика Украинский дипломат посчитал возвращение Крыма России предрешенным Бывший украинский дипломат Олег Волошин объявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Футбол Де Лигт согласился перейти в «Ювентус» Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.

Политика Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Шоу-бизнес Поведение Меган Маркл и принца Гарри всех неприятно поразило В день рождения принца Уильяма разразился очередной королевский скандал. Причиной стало поздравление Меган Маркл и принца Гарри.

Общество На Дальнем Востоке проходит акция «Горсть памяти» В городах Дальнего Востока проходят мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.

Происшествия Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.