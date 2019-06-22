Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»Sportbox.RU 14:23

Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент — у Александра большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы — повреждение достаточно серьезное. Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.

Спорт день за днем

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Спорт день за днем

Происшествия Дудь назвал дело сестер Хачатурян глобальной проблемой всей России Российский журналист, блогер Юрий Дудь считает, что проблема вокруг дела сестер Хачатурян, которые убили своего отца, гораздо глубже, чем отдельно взятый случай.

Армия и оружие Новая концепция США о ядерном оружии встревожила Россию Согласно российской доктрине, РФ оставляет за собой право на ядерный удар в случае использования стороной противника оружия массового поражения, когда под угрозу поставлено самой существование государства, пишет «Коммерсант».

Кино Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Политика США ввели новые санкции против властей Никарагуа Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.

Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Культура Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.

Политика США добавили в черный список пять китайских компаний Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Политика Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.

Космос Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.

Гаджеты Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Финансы Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Авто Audi готовит внедорожный хэтчбек Audi A3 Cityhopper Внедорожный хэтчбек Audi A3 Cityhopper будет выполнен по аналогии Allroad для моделей A4 и A6.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Наука Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине Греческие археологи отчитались о результатах очередной экспедиции к берегам острова Саламин и рассказали о найденных артефактах времен битвы при Саламине, которая произошла в четыреста восьмидесятом году до нашей эры.