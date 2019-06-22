Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»Sportbox.RU 14:23

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
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Сергей Семак
Самое неприятное, что есть на сегодняшний момент — у Александра большое и глубокое рассечение. Придется накладывать швы — повреждение достаточно серьезное. Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил.
— Сергей Семак, российский футболистРИА Новости 16:33

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