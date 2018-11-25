Футбол

Ерохин отыграл весь матч против «Ростова» с травмой
Sport24.ru
вчера в 20:24

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, поздравила своего мужа с голом в ворота «Ростова» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Ерохин отличился на 63-й минуте, поставив точку в матче.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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